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Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK, Bağkur maaşları ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK, Bağkur maaşları ne zaman açıklanacak?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi 2023 temmuz, son gelişmeler ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının temmuz başında açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacakları zam farkı netlik kazandı. Peki, Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, EYT yüzde 25 zam farkı Ağustos'ta mı ödenecek? İşte emekli zammı ödeme tarihi 2023 ile ilgili bilgiler.

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Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, TBMM'de , memur ve emekli zamlarına ilişkin teklifin kabul edilmesiyle gündeme geldi. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından temmuz ayı emekli zammı için gündeme gelen teklif Meclis'ten geçti. Kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı eklenecek. Temmuz zammı emekli maaşları vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. SSK, Bağkur, EYT, Emekli Sandığı emekli maaşları normal zamanda ay ortasında ödenmeye başlıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklif kabul edildi. Teklife göre SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılacak. Milyonlarca memur ve emekli zam farkı ödeme tarihi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, emekli maaşı zam farkı hangi tarihte yatacak? İşte, 2023 temmuz zammı emekli maaşı ödeme tarihleri.

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? 

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar ödenmeye başlanacak. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Normal zamanda emekli maaşı ödemeleri şöyle;

SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı

9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlar 18’inde,

5 olanlar 19’unda,

3 olanlar 20’sinde,

1 olanlar ayın 21’inde maaşlarını alıyorlar.

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