BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  GÜNCEL

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kano Yarışları yapıldı

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kano Yarışları yapıldı

ADANA 'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında durgun su kano yarışları gerçekleştirildi.

Abone ol

Türkiye Kano Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmalar, Seyhan Baraj Gölü'nde yapıldı. Üç kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılan 52 sporcu, derece elde edebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AA muhabirine, 15 Temmuz'da Türk milletinin ve devletinin verdiği mücadelenin, ülkenin birlik ve beraberliğinin devam ettirilmesinde büyük bir adım olduğunu söyledi. Amaçlarının yaşanan hainlikleri unutmamak ve unutturmamak olduğunu belirten Çintimar, "Kano müsabakalarımız çok güzel bir ortamda, çok güzel yarışmalarla sonuçlandı. Katılan ve dereceye giren bütün sporcularımızı canı gönülden kutluyorum." dedi.

Etkinliğin ardından Türk bayraklarının yer aldığı kanolar, geçiş gösterisi yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran ile Pakistan savunma ve güvenlik alanında işbirliğini görüştü!
İran ile Pakistan savunma ve güvenlik alanında işbirliğini görüştü!
Trakya'da iki günde 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı!
Trakya'da iki günde 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı!
Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK, Bağkur maaşları ne zaman açıklanacak?
Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK, Bağkur maaşları ne zaman açıklanacak?
Konya'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Konya'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Georgios Papagiannis’i kadrosuna kattı!
Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Georgios Papagiannis’i kadrosuna kattı!
Tekirdağ'da 1 haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı!
Tekirdağ'da 1 haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı!
Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi
Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi
Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Yıldız futbolu ile anlaşma sağlandı
Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Yıldız futbolu ile anlaşma sağlandı
İstanbul'da yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu seyreltme politikası başladı
İstanbul'da yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu seyreltme politikası başladı
Aşırı sıcaklar hububat tarlalarında yangın riskini artırıyor!
Aşırı sıcaklar hububat tarlalarında yangın riskini artırıyor!
Mustapha Yatabare, Sivasspor’a veda etti!
Mustapha Yatabare, Sivasspor’a veda etti!
Eski kaymakam dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı!
Eski kaymakam dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı!