BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Yıldız Tilbe Bodrum'da hayranlarını mest etti!

Yıldız Tilbe Bodrum'da hayranlarını mest etti!

Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da Bodrumlu hayranlarıyla buluştu.

Abone ol

Biletlerin saatler öncesinde tükenen geceye ''Delikanlım'' şarkısıyla başlayan Yıldız Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Her sahnesinde olduğu gibi bu sahnesinde kıyafetleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, adeta kendi modasını yaptı dedirtti.

Ünlü sanatçı konser arasında kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Ceylan’ı sahneye davet etti. “Zeyno” ve “Antep’in Hamamları” şarkısını söyleyen Ceylan, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran sanatçı, sevenlerini ayağa kaldırarak enerjik bir final yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü!
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü!
Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kano Yarışları yapıldı
Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kano Yarışları yapıldı
İran ile Pakistan savunma ve güvenlik alanında işbirliğini görüştü!
İran ile Pakistan savunma ve güvenlik alanında işbirliğini görüştü!
Trakya'da iki günde 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı!
Trakya'da iki günde 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı!
Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK, Bağkur maaşları ne zaman açıklanacak?
Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK, Bağkur maaşları ne zaman açıklanacak?
Konya'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Konya'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Georgios Papagiannis’i kadrosuna kattı!
Fenerbahçe Beko, Yunan pivot Georgios Papagiannis’i kadrosuna kattı!
Tekirdağ'da 1 haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı!
Tekirdağ'da 1 haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı!
Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi
Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi
Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Yıldız futbolu ile anlaşma sağlandı
Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Yıldız futbolu ile anlaşma sağlandı
İstanbul'da yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu seyreltme politikası başladı
İstanbul'da yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu seyreltme politikası başladı
Aşırı sıcaklar hububat tarlalarında yangın riskini artırıyor!
Aşırı sıcaklar hububat tarlalarında yangın riskini artırıyor!