Türkiye Off-Road Şampiyonası Denizli'de düzenlenecek

DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. ayak DENDOFF Yarışı’na, 22-23 Temmuz’da ev sahipliği yapacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Merkezefendi’de Off-Road rüzgarı esecek. 20 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Merkezefendi Belediyesi önünden Off-Road pistine kortej geçişi düzenlenecek.

Çakmak Mahallesi Göveçlik Yolu Üzeri İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yanı’ndaki Merkezefendi Off-Road Pisti’nde yapılacak olan Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı, 22 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da ‘Kenan Çarpışantürk Mukavemet Etabı (seyircisiz) ile başlayacak. 23 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de startı verilecek olan Kazım Arslan Seyirci Etabı ile sona erecek.

Yarışta, özel dizayn edilmiş araçlar zorlu parkurlarda yarış severlere her zaman olduğu gibi yine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Off-Road pilotları pist alanında çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir imkan sağlayacak olan Off-Road yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri 23 Temmuz Pazar günü yapılacak tören ile verilecek.

“Hemşerilerimizin ilgisi çok yüksek”

Merkezefendi Off-Road Pisti’nin Türkiye’deki en iyi seyirci izleme alanlarının başında yer aldığını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, pilotların pistte tozu dumana katacağını ifade etti. Seyir zevki yüksek olan Off-Road yarışlarını her yıl gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Doğan, “Hemşehrilerimiz sporun her türlü branşına büyük bir ilgi gösteriyor. Her yıl ev sahipliği yaptığımız Off-Road yarışları adeta nefes kesiyor. Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışlar, bizlere keyifli anlar yaşatıyor. Tüm hemşehrilerimizi, Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak DENDOFF Yarışı’nı izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.