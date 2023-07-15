Adana'da orman yangını çıkaran teröristler tutuklandı!

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla orman yangını çıkarmak için oluşturulan yapıya yönelik operasyonda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla ormanlarda yangın çıkaran "ateşin çocukları" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan F.D, L.C. ve F.A. M.D, A.E. ve S.B'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

F.D, L.C. ve F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.D, A.E. ve S.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtları incelemesi ve analiz çalışmaları yapan polis, geçen yıl kent merkezinde 2 noktada orman yangını çıkardığı belirlenen F.D'yi ile "ateşin çocukları" yapılanmasında Akdeniz Bölgesi'nde finansörlük yapan F.A, L.C, M.D, A.E. ve S.B'yi düzenlediği operasyonla gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek dün adliyeye sevk edilmişti.