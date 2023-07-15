Denizli'de 17. Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin galası yapıldı

Denizli'de bu yıl 17.’si düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin galası izleyenleri büyüledi.

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Muhteşem gösterilere sahne olan gecede 611 dansçı Denizlililere muhteşem bir performans sunarken, Başkan Zolan bu festivalle dünyanın farklı renk ve kültürlerine sahip halk danslarına çıkarak gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağladıklarını söyledi.

Denizli'de bu yıl 17.’si gerçekleştirilen Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin galası Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda yapıldı. Gürcistan, Hindistan, Osetya, Acaristan, İran, Kazakistan, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Moldova; Türkiye'den ise Trabzon, Gaziantep, Bursa, Kütahya, Burdur, Uşak, Aydın, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu ve Sarayköy Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibinden olmak üzere 11 ülkeden toplam 611 dansçının yer aldığı gala gecesine, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gala öncesi sahneye çıkan Başkan Osman Zolan, 17. Uluslararası Halk Dansları Festivali ile dünyanın farklı renk ve kültürlerine sahip halk danslarına çıkarak gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağladıklarını söyledi. Başkan Zolan, "İstedik ki Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sadece yol, altyapı, köprülü kavşaklar, yeşil alanlar, spor alanları kültür merkezlerinin yanında ayrıca sanata ve kültüre dokunuş yapalım dedik. Şehir demek sadece yol, altyapı demek değil. İnsanlarımıza her türlü sosyal faaliyetler yapılabilecek burası gibi mekanlar sağlamak ve bu mekanların içlerini doldurarak kültür ve sanat faaliyetleri yapmak gerekiyor" diye konuştu.

Dünyanın farklı kültürleri Denizli'de buluştu

Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti, "Pazartesi günü başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi 17. Uluslararası Halk Dansları Festivali artık sona eriyor. Hafta boyunca şehrimizin değişik semtlerinde ve değişik ilçelerinde gelen misafirlerimiz gösteriler yaptı, vatandaşlarımız ile buluştu. Dünyanın birçok şehrinde milyonlarca yıl önce oluşan halk dansları Denizli’mize geldi, bizimle buluştu. Yine ülkemizin birçok ilinde binlerce yılda oluşmuş olan halk danslarını sizlerle beraber seyretmek, kaynaşmak, bilmek ve kültürümüze sahip çıkmak adına birçok faaliyetlerde bulunduk. Halk danslarına en üst seviyede sahip çıkarak yolumuza devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Muhteşem gösteride görsel şov izleyicileri büyüledi

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sunduğu zeybek gösterisi ile başlayan gecede konuk ülkelerin kendi kültürlerini yansıtan dans ve gösterileriyle devam etti. 611 dansçının sahne aldığı galaya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, izleyiciler unutamayacakları bir gece yaşadı. Dansçıların sunduğu görsel şov misafirleri büyüledi. Finalde sahneye davet edilen tüm grupları tek tek kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, festivale katılan gruplara ödüllerini takdim ederken, gece hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.