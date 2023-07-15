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DGS geç başvuru ekranı 2023: DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS geç başvuru ekranı 2023: DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru tarihleri, 5 Haziran'a kadar sınav başvurusunu yapamayan önlisans mezunları tarafından sorgulanmaya başladı. İki yıllık üniversitesi lisans eğitimlerini, dört yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2023 DGS sınavının geç başvuru tarihleri açıklandı. Peki, DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

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2023 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından belirlenen DGS başvurularını kaçıran adaylar tarafından araştırılıyor. DGS'ye girerek önlisans eğitimlerini lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimini sorguluyor. İşte ayrıntılar.

DGS geç başvuru ne zaman? 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 DGS geç başvuru tarihleri açıklandı.

Buna göre; DGS geç başvuruları 13 Haziran'da (bugün) sabah saatlerinde başlayıp, akşam saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

DGS geç başvuruları nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

2023 DGS ne zaman?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak

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