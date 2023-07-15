Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayata veda etti.

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"Ruhsar" "Sıdıka" "Geniş Aile", "Eyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.

Tuncel'in vefat haberinin ardından sevenleri ve meslektaşları sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Tanju Tuncel kimdir?

Adana'da 1940'da doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.