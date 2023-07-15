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Türk gözlem ekibi Bosna Hersek'te uçuş gerçekleştirecek

Türk gözlem ekibi Bosna Hersek'te uçuş gerçekleştirecek

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, Türkiye, Hırvatistan ve Macaristan'ın gözlem uçuşu yapan ekiplerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Açık Semalar Antlaşması kapsamında, 17-21 Temmuz'da Bosna Hersek semalarında Türkiye, Hırvatistan ve Macaristan silahlı kuvvetlerine bağlı gözlem ekiplerinin uçuş gerçekleştireceği belirtildi.

Uçuşun, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı ve Saraybosna Uluslararası Havalimanı işbirliğiyle gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, gözlem uçuşunun Türk Hava Kuvvetlerine ait silahsız bir uçakla, kararlaştırılan güzergah boyunca, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri destek ekibinin katılımıyla yapılacağı kaydedildi.

Açık Semalar Antlaşması'nın, Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla açıklık ilkesinden hareketle imzalandığı anımsatıldı.

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