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Ankara'da seyir halindeki kumaş yüklü tır yandı!

Ankara'da seyir halindeki kumaş yüklü tır yandı!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan kumaş yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

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Çevre yolu Gölbaşı istikameti Tulumtaş mevkisinde ilerleyen kumaş yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden yabancı plakalı tırın sürücüsü Gürcistan uyruklu Malkhaz Grıgolıa, yol kenarına çektiği araçtan çıkarak uzaklaştı.

Alevlerin büyümesi üzerine çevredekiler itfaiye ve polise ihbarda bulundu. Polis yolu trafiğe kapatırken bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Çalışmalar sırasında tırda zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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