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Bursa'da TIR yolcu midibüsüne çarptı: 7 yaralı!

Bursa'da TIR yolcu midibüsüne çarptı: 7 yaralı!

BURSA’nın İznik ilçesinde Iraklı turistleri taşıyan yolcu midibüsüne tır çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza saat 13.30 sıralarında İznik Adapazarı karayolu Karatekin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Iraklı turistleri taşıyan midibüse arkadan gelen Volkan C. İdaresindeki tır çarptı.

Yolcu dolu midibüs tarlaya uçarken, aracın camları patladı. Midibüsteki 6 turist ve tır şoförü Volkan C. kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle İznik Adapazarı yolu bir süre trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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