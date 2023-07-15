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MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakatları ne zaman bitecek?

MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakatları ne zaman bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 5 Temmuz'da başlayan MSÜ mülakat sürecinin ardından mülakatlar devam ederken, sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakatları ne zaman bitecek?

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2023 MSÜ mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından 5 temmuz'da başlayan mülakat süreci 4 Ağustos'ta sona erecek. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ mülakatları ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;

"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

MSÜ mülakat sonuçları ne zaman?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi.

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