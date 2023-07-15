MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakatları ne zaman bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 5 Temmuz'da başlayan MSÜ mülakat sürecinin ardından mülakatlar devam ederken, sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakatları ne zaman bitecek?

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2023 MSÜ mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından 5 temmuz'da başlayan mülakat süreci 4 Ağustos'ta sona erecek. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ mülakatları ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;

"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

MSÜ mülakat sonuçları ne zaman?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi.