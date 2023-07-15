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İzmir polisinden macera filmi gibi suç örgütü operasyonu!

İzmir polisinden macera filmi gibi suç örgütü operasyonu!

İzmir'de oto galeri ve otel işletmeciliği adıyla kamufle olan suç örgütü çökertildi!

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İzmir'de oto galeri ve otel işletmeciliği adı altında kamufle olarak suç örgütü kuran, insanları yüksek faiz ile borçlandırıp borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğu belirlenen suç örgütüne hava destekli operasyon gerçekleştirildi. 32 adrese yapılan baskında, 18 şüpheli gözaltına alınırken, örgüt yöneticisi 2 kişi, 1 milyon lira nakit parayla kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, oto galeri ve otel işletmeciliği adı altında kamufle olarak suç örgütü kuran, insanları yüksek faiz ile borçlandırıp borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğu belirlenen suç örgütünü belirleyerek takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Temmuz sabahı, 29 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 32 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, örgüt lideri Y.S.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, a 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 133 fişek ele geçirildi.

1 milyon lira ile kaçarken yakalandılar

Öte yandan, operasyon anında, örgüt yöneticileri olarak belirlenen M.S. ve E.S.'nin, kaçmaya çalışırken üzerlerinde 1 milyon Türk Lirası nakit para ile yakalandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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