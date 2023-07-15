Ukraynalı 40 öksüz ve yetim çocuk savaşın yaralarını Antalya'da saracak!

Rusya-Ukrayna savaşında anne ve babalarını kaybeden Ukraynalı 40 öksüz ve yetim çocuk Antalya'ya getirildi.

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Antalya Valiliği, Antalya Düşünce Platformu(ADP) ve AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle savaşta anne ve babalarını kaybeden 40 Ukraynalı yetim çocuk, 2 günlük zorlu yolculuğun ardından bir haftalığına Antalya'ya getirildi. Bir haftalık eğlenceli etkinliklerin ardından ülkelerine dönecek çocukları karşılama programında çevirmenlik yapan 14 yaşındaki Mariia Bielousova, gözyaşlarını tutamadı.

Rusya Ukrayna savaşında anne ve babalarını kaybeden Ukraynalı 40 yetim çocuk ve beraberindeki 5 Ukraynalı yetkili sabah saatlerinde 2 günlük zorlu yolculuğun ardından Antalya'ya getirildi. Ellerindeki ülkelerinin bayraklarını biran olsun bırakmayan çocuklar, odalarına yerleştirildikten sonra kendileri için hazırlan karşılama etkinliğine katıldı. Bando ve palyaço gösterisine eşlik eden çocukların bir nebzede olsa savaşın izlerini unutmaları sağlandı.

Falez Uygulama Oteli'nde konaklayan çocuklar bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle moral bulacak, kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezecek ve daha sonra ülkelerine geri dönüş yapacak.

Ukrayna Kiev Valiliği Sosyal Sorumluluk Birimi Koordinatörü Tetyana Chetvertak, 40 yetim çocukla Antalya'da olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Çocukların anne ve babalarını savaşta kaybettiğini dile getiren Chetvertak, “Rusya'nın saldırısıyla maalesef öyle şeyler yaşadık. Türkiye'den ve tüm dünyadan yardım istiyoruz. Ayrıca Türkiye'ye çok minnettarız. Bu çocukların çoğu Kiev ve Ternopil şehirlerinden geldiler. Bazı çocukların anne ve babası kayıp, çok kötü şeyler yaşadılar. Çoğunun psikolojisi bozuk. Bu çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin bizimle olduğunu anladık, gerçekten çok mutluyuz” dedi.

“Gözyaşlarını tutamadı”

Çeviriyi yapan 14 yaşındaki lise öğrencisi Mariia Bielousova, konuşurken gözyaşlarını tutamadı, ailesi tarafından sakinleştirildi. Bielousova’nın Kiev yakınlarındaki küçükken okuduğu anaokulunun saldırılarda yıkıldığı hem bu nedenle hem de çocukların durumunu gördükçe gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Bielouusova, “Orada ne olacağı belli değil. Ana sınıfım yıkıldı. Türkiye yardımınız çok önemli. Lütfen yardım edin bizi böyle durumda bırakmayın, çocuklara yazık” dedi.

"Çocuklar savaşın görünmeyen yüzü"

ADP Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, savaş mağduru yetim çocukları Antalya'da misafir ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin bu savaşın hiçbir şekilde tarafı olmadığını belirten Ertürk, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman olduğu gibi barışı, kardeşliği ve dostluğu destekleyen bir devlettir. Biz her ne kadar iki ülke arasında yaşanan savaşın tarafı olmasak da bu çocukların tarafı olmayı tercih ettik. Savaşın görünen ve görünmeyen tarafı var. Savaşın görünen tarafında düşen bombaları, hayatını kaybedenleri ve yıkılan binaları görüyoruz ama görünmeye tarafı bu çocuklardır. Biz platform olarak görünmeyen taraf için bir şeyler yapmak istedik. Çocukları bir hafta da olsa savaşın o kötü yüzünden kurtarıp Antalya'da güzel zaman geçirmeleri için mücadele verdik. Bu mücadelede Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu sürece maddi, manevi çok katkı sağladı” dedi.

"Gezi ve eğitim bir arada"

40 çocuk ve 5 personelle Ukrayna heyetinin Antalya’da olduğunu dile getiren Ertürk, “Onlara bu süreçte gezi ve eğitim planlaması yaptık. Antalya’nın güzelliklerini onlara göstereceğiz, hem de eğlenceli etkinliklerimiz olacak. 21 Temmuz Cuma akşamı Ukrayna’nın ünlü bir gurubu çocuklar onuruna Cam Piramit arkasında konser verecek” ifadelerine yer verdi.