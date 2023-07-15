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Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor?

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor?

Yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler için başvuru tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlığın 22 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapanlardan ve 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, listedeki 22 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

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Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu 28 Temmuz 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlayacak. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

İller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılabilecek.

Atamalar ise 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Atama yapılacak iller listesi

Yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

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