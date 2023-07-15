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Kanada’da hortum felaketi: 125 ev hasar gördü!

Kanada’da hortum felaketi: 125 ev hasar gördü!

Kanada’nın başkenti Ottawa'da çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi, 125 evde hasar meydana geldi.

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Kanada’nın başkenti Ottawa'da hortum çıktı. Evlerin çatıları uçarken, camları kırıldı, bazı ağaçlar ise fırtınanın şiddetine dayanamayarak devrildi.

Ottawa İtfaiye Servisine göre en az 125 evde hasar meydana gelirken, yaklaşık bin 600 ev elektriksiz kaldı. Hortumun etkisiyle sokaklarda savrulan enkaz parçaları ise park halindeki araçlara zarar verdi.
Hortumda ölen ya da yaralanan olmadı.

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