2023-2024 üniversite harç ücretleri kaç para olacak?

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala gözler harç ücretlerine çevrilmişti. 2023-2024 eğitim - öğretim dönemi öncesinde ikinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni harçlar duyuruldu. Peki, bu yıl harç ücretleri ne kadar olacak?

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2023-2024 dönemi üniversite harç ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni harçlar duyuruldu.

Karar’da yer alan 1. maddenin 3. fıkrasına göre, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanacak.

2023 - 2024 DÖNEMİ HARÇ ÜCRETLERİ

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bölümler şöyle:

Veterinerlik: 5683

Pilotaj: 11,368

Bilgisayar: 4070

İnşaat: 4070

Mimarlık: 4070

Fen Edebiyat: 3411

Hukuk: 3076

İktisat: 3076

İşletme: 3076

Güzel Sanatlar: 841

Fen Edebiyat: 757

Hukuk: 833

İktisat: 833

İşletme: 833

İlahiyat: 757

Eğitim: 757

Yabancı Dil: 757

İletişim : 757

Açık Öğretim: 172

Konservatuvar: 1568

Turizm: 507

Tıp fakülteleri: 1573

Diş hekimliği: 1316

Veterinerlik: 1029

Pilotaj: 1252

Bilgisayar: 1032

İnşaat: 1032

Mimarlık: 1032