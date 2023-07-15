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2023-2024 üniversite harç ücretleri kaç para olacak?

2023-2024 üniversite harç ücretleri kaç para olacak?

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala gözler harç ücretlerine çevrilmişti. 2023-2024 eğitim - öğretim dönemi öncesinde ikinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni harçlar duyuruldu. Peki, bu yıl harç ücretleri ne kadar olacak?

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2023-2024 dönemi üniversite harç ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni harçlar duyuruldu.

Karar’da yer alan 1. maddenin 3. fıkrasına göre, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanacak.

2023  - 2024 DÖNEMİ HARÇ ÜCRETLERİ

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bölümler şöyle:

Veterinerlik: 5683
Pilotaj: 11,368
Bilgisayar: 4070
İnşaat: 4070
Mimarlık: 4070
Fen Edebiyat: 3411
Hukuk: 3076
İktisat: 3076
İşletme: 3076

Güzel Sanatlar: 841
Fen Edebiyat: 757
Hukuk: 833
İktisat: 833
İşletme: 833
İlahiyat: 757
Eğitim: 757
Yabancı Dil: 757
İletişim : 757
Açık Öğretim: 172
Konservatuvar: 1568
Turizm: 507

Tıp fakülteleri: 1573
Diş hekimliği: 1316
Veterinerlik: 1029
Pilotaj: 1252
Bilgisayar: 1032
İnşaat: 1032
Mimarlık: 1032

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