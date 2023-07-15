2023-2024 üniversite harç ücretleri kaç para olacak?

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala gözler harç ücretlerine çevrilmişti. 2023-2024 eğitim - öğretim dönemi öncesinde ikinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni harçlar duyuruldu. Peki, bu yıl harç ücretleri ne kadar olacak?Abone ol
2023-2024 dönemi üniversite harç ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni harçlar duyuruldu.
Karar’da yer alan 1. maddenin 3. fıkrasına göre, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanacak.
2023 - 2024 DÖNEMİ HARÇ ÜCRETLERİ
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bölümler şöyle:
Veterinerlik: 5683
Pilotaj: 11,368
Bilgisayar: 4070
İnşaat: 4070
Mimarlık: 4070
Fen Edebiyat: 3411
Hukuk: 3076
İktisat: 3076
İşletme: 3076
Güzel Sanatlar: 841
Fen Edebiyat: 757
Hukuk: 833
İktisat: 833
İşletme: 833
İlahiyat: 757
Eğitim: 757
Yabancı Dil: 757
İletişim : 757
Açık Öğretim: 172
Konservatuvar: 1568
Turizm: 507
Tıp fakülteleri: 1573
Diş hekimliği: 1316
Veterinerlik: 1029
Pilotaj: 1252
Bilgisayar: 1032
İnşaat: 1032
Mimarlık: 1032