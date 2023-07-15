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YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM AİS YKS sonuç ekranı açıklanıyor

YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM AİS YKS sonuç ekranı açıklanıyor

YKS sonuçları için geri sayım. ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023'ün sonuçlarını milyonlarca üniversite adayı bekliyor. Öğrencilerin gözü ÖSYM'de. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sonuçları için ÖSYM kritik tarihi belirledi. Sınav takvimine göre YKS sonuçları bu ay içerisinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden öğrenebilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS 2023 tercihleri için tarihler henüz belli olmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihi ve tercih kılavuzu yayınlanacak.

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