BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM AİS YKS sonuç ekranı açıklanıyor
YKS sonuçları açıklanıyor ÖSYM AİS YKS sonuç ekranı açıklanıyor
Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere faizsiz kredi fırsatı
Evlilik kredisi ne zaman verilecek, kimler faydalanacak? Yeni evleneceklere faizsiz kredi fırsatı
Fetullah Gülen'in sır küpü Cevdet Türkyolu'nun darbettiği Osman Şimşek'ten itiraflar
Fetullah Gülen'in sır küpü Cevdet Türkyolu'nun darbettiği Osman Şimşek'ten itiraflar
Osmaniye’deki orman yangını büyüdü, müdahale sürüyor!
Osmaniye’deki orman yangını büyüdü, müdahale sürüyor!
Ukraynalı 40 öksüz ve yetim çocuk savaşın yaralarını Antalya'da saracak!
Ukraynalı 40 öksüz ve yetim çocuk savaşın yaralarını Antalya'da saracak!
Avşa Adası'ndaki arazi yangınına müdahale ediliyor
Avşa Adası'ndaki arazi yangınına müdahale ediliyor
Oyuncu Beren Saat kaza geçirdi
Oyuncu Beren Saat kaza geçirdi
Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor?
Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman başlıyor?
Kanada’da hortum felaketi: 125 ev hasar gördü!
Kanada’da hortum felaketi: 125 ev hasar gördü!
Samsun'da miras katliamı: Dehşet saçan ağabey hakkında karar verildi!
Samsun'da miras katliamı: Dehşet saçan ağabey hakkında karar verildi!
Nevşehir merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 7 kişi tutuklandı!
Nevşehir merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 7 kişi tutuklandı!
İzmir polisinden macera filmi gibi suç örgütü operasyonu!
İzmir polisinden macera filmi gibi suç örgütü operasyonu!