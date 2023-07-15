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West Ham'dan ayrılan Declan Rice, Arsenal’e imzayı attı!

West Ham'dan ayrılan Declan Rice, Arsenal’e imzayı attı!

Premier Lig ekibi Arsenal, West Ham United’tan ayrılan 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Declan Rice’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal, gelecek sezon hedefler dahilinde kadro planlamasına devam ediyor. Kuzey Londra ekibi, West Ham United’a veda eden 24 yaşındaki defansif orta saha Declan Rice’ı kadrosuna kattığını açıkladı. İsmi transferde büyük kulüplerle anılan tercihini Arsenal'den yana kulanan İngiliz futbolcuyla ilgili Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Declan'ın takıma katılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, birkaç sezondur Premier Lig'de ve İngiltere Milli Takımı için yüksek seviyede performans sergileyen, muazzam yeteneğe sahip bir oyuncuyu kadroya kattıkları için şanslı olduklarını söyledi.

Rice, 122 milyon euro bedelle Arsenal'e imza attı
Kırmızı-beyazlılar, Declan Rice için 116+6 milyon euroluk bir transfer bedeli öderken, oyuncu ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı. Arsenal’de 41 numaralı formayı giyeceği aktarılan yıldız oyuncu için bonuslarla beraber 122 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Söz konusu bedelle Rice, Premier Lig tarihinin en pahalı transferlerinden biri oldu.
24 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda West Ham United ile Premier Lig’de çıktığı 37 maçta orta sahanın savunma bölümünde forma giymesine rağmen 4 gol atarken, 2’de asist üretmeyi başardı. İngiliz ekibinin geçen sezon kaptanlığını da yapan Rice, UEFA Konferans Ligi’nde 11 maçta 1 gol, 1 asist yaparken, West Ham United ile Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu da yaşadı.

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