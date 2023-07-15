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Edirne’de 40 dönüm buğday tarlası ve 500 saman balyası yandı!

Edirne’de 40 dönüm buğday tarlası ve 500 saman balyası yandı!

EDİRNE’de 2 farklı noktada meydana gelen yangınlarda 40 dönüm buğday tarlası ve 500 saman balyası yandı.

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Yenimaaret Mahallesi Kapaklı Çeşme mevkiinde meydana gelen anız yangınında yaklaşık 40 dönüm buğday yandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına 2 itfaiye aracı müdahale ederek 2 saat içinde kontrol altına alındı.

Karaağaç Mahallesi 1. Göl Çıkmazı Sokak’ta meydana gelen yangında ise 500 saman balyası yandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İddiaya göre, balyaları yanan çiftçi bir ineğini satıp diğerlerine bakmak için yaklaşık 500 saman balyasını aldığı belirtildi.

Çıkan yangınlar ile ilgili inceleme başlatıldı.

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