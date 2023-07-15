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Orhan Gencebay'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Orhan Gencebay'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Orhan Gencebay Baltalimanı'ndaki evine geçerken tekneden düştü. 78 yaşındaki Orhan Gencebay apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti. Gece bittikten sonra restoranın teknesiyle Baltalimanı'nda bulunan evine bırakılmak istendi.

Ancak bir kaza geçirdi. İskeleye yanaşan tekneden ilk olarak eşini indiren Gencebay daha sonra kendi inmeye çalıştı. Görevlilerden birinin onu tutarak hızlı çekmesi sonucu sırt üstü beton zemine düştü.

Bedeninde ezikler oluştu

Sağlık durumuyla ilgili son alınan bilgiye göre Orhan Gencabay sırtını beton çarpmasına karşın vücudunda  kırık ve çatlak oluşmadı.  Bilal Özcan'ın haberine göre; bedeninde ezikler oluşan Orhan Gencebay tedavi gördü.

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