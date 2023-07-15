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Türkiye 18 yaş altı hokey şampiyonasında 2. oldu

Türkiye 18 yaş altı hokey şampiyonasında 2. oldu

Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 6 ülkenin yarıştığı şampiyonayı 2. sırada tamamladı

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Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 2'de milli takım, son maçında Ukrayna'yı 7-3 yendi.

Alanya Avsallar Hokey Sahası'nda 10 Temmuz'da başlayan organizasyon, oynanan son maçlarla tamamlandı.

Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Ukrayna'yı 7-3 yenerek organizasyonda ikinci oldu.

Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra 6 ülkenin mücadele ettiği organizasyonu birinci bitiren Fransa en üst klasmana yükselirken, Ukrayna üçüncü sırada yer aldı.

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