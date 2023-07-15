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8. Uluslararası Edirne Maratonu yarın koşulacak

8. Uluslararası Edirne Maratonu yarın koşulacak

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nun Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde yarın gerçekleştirileceğini belirtti.

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Önder Akdağ, maratonun başlangıç ve bitiş noktası olan Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sporculara koşu kitlerinin dağıtıldığını söyledi.

Yarışın yarın 08.00'de başlayacağını belirten Akdağ, "Havanın biraz daha serin olduğu bir saatte start gerçekleşecek. Koşu grupları, bireysel koşanlar ve farkındalık gösteren 923 kişiyle Cumhuriyeti'mizin 100. yılına yakışır bir şekilde yarın organizasyonu gerçekleştireceğiz. Herkesin farklı bir teması var ama biz Cumhuriyet'i bize armağan edenlere borcumuzu ödemek adına 100. yıla ithafen koşacağız." dedi.

Akdağ, maraton tarihinin 16 Temmuz olarak güncellenmesiyle hava sıcaklığını da göz önünde bulundurarak start saatini 08.00 olarak planladıklarını dile getirdi. Güzergahın geçen yılki ile aynı olduğunu ifade eden Akdağ, "Saat 08.00 ile 11.00 arasında güzergahtaki yollar kapalı olacak. 10.00'dan sonra kademeli olarak birçok yol sporcuların geçişiyle açılacak. Pazarkule Sınır Kapısı bir saat civarında kapalı kalmış olacak. Bütün planlamalar İl Koordinasyon Kurulu ve kurumlarla gerçekleştirildi. Herhangi bir aksaklığa mahal vermeden etkinlik gerçekleştirilecek." diye konuştu.

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