15 Temmuz şehitleri Ayasofya'da dualarla anıldı

Darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde ülke genelinde anma programları düzenlendi. Ayasofya-i Kebir Camii’nde de 252 şehit için 252 hatim indirildi.

Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. Fetullahçı teröristler ile Türk milletinin karşı karşıya geldiği günde 252 vatandaşımız şehit oldu.

Aradan geçen 7 yıla rağmen şehitlerin acısı dinmiyor. Her bir kahramandan geriye verilen büyük mücadele kaldı. Bugün de şehitler için yurdun dört bir yanında anma programları düzenleniyor.

Hatim indirildi, dualar okundu

Bir program da Ayasofya Camii'nde yapıldı. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Öte yandan her bir şehit için hatim indirildi.

Hatim duasını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş okudu. Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

"Ruhları şad olsun"

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, şu ifadeleri kullandı:

Bundan 7 yıl önce böyle bir günde yaşadığımız, ülkemizin sıkıntılı günlerinde hayatlarını ortaya koyarak fedai can ederek şehit olmuş aziz kardeşlerimizin ve o uğurda bedel ödemiş gazilerimize binlerce şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimiz içinde bugün bütün Türkiye'de her camide hatim şerifler okundu. Mezarlıklarda ziyaretler yapıldı. Her şehidimiz için müstakil hatim şerifler okundu. Tamamı için ülkemizde binlerce hatim şerifler, Kur'an-ı Kerimler okundu. Cenabı hak inşallah onların ruhlarını şad eylesin. Mekanlarını cennet eylesin.



Öte yandan Fatih Camisi, Yeni Cami ve Eyüpsultan Camisi'nde de 15 Temmuz şehitleri için hatim programları düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.