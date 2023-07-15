Kocaeli'de düzenlenen 3. Uluslararası Judo Şampiyonası sona erdi

Kocaeli'de 3 gün boyunca 16 ülkeden bin 421 judokanın kıyasıya yarıştığı 3. Uluslararası Judo Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

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Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen 3. Uluslararası Judo Şampiyonası sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bin 421 judoka kürsüye çıkabilmek için mücadele etti. Minikler, Süper Minikler Yıldızlar ve Ümitler kategorilerinde yapılan müsabakalar nefes kesti. Şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Çeçenistan, Dağıstan, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan, İnguşetya Cumhuriyeti, Romanya, Tataristan, Ukrayna, Moldova, Edelweis, Kazakistan ve Ermenistan olmak üzere tam 16 ülkeden 587’i kadın bin 421 sporcu katıldı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 5 tatemide gerçekleşen müsabakalarda sporcular madalya almak için kıyasıya mücadele etti. Günün sonunda dereceye girenler ödüllerini alırken Kocaeli'den 30 sporcu da farklı kategoride madalyanın sahibi oldu.

" 16 ülkeden ve 29 kentten bin 500’e yakın sporcu katıldı"

Şampiyonada yerli ve yabancı sporcular arasında dostluk ve kardeşliğin geliştiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, "Uluslararası organizasyonlar devam edecek. 16 ülkeden ve 29 kentten bin 500’e yakın sporcu kardeşlerimi burada ağırlamaktan memnun oluyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Sportmenliğe yakışır bir turnuva olur. 2000 yılında Sidney Olimpiyatlarında şampiyon olan Hüseyin Özkan onuruna etkinlik düzenliyoruz. Hüseyin hocamız yetenekli ve örnek alınacak bir sporcu" diye konuştu.

Madalyaları protokol tarafından verildi

Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan ise onurlandırıldığını söyleyerek organizasyon için yetkililere teşekkür etti. Daha sonra protokol mensupları ve şampiyonaya katılan judokalar hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. 3 gün süren şampiyonada dereceye girenlere ödüllerini protokol üyelere takdim etti. Şampiyonayı Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çatal ile federasyon yetkilileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan, Büyükşehir Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, sporcu aileleri ve vatandaşlar izledi.