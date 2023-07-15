Son dakika! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Rodrigo Becao transferini duyurdu

Fenerbahçe'de son dakika transferi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Neftçi Bakü karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transferini açıkladı.

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun golü ile 1-0 kazandıkları Neftçi Bakü hazırlık maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında transferler için konuştu.

Tecrübeli hocanın açıklamaları şu şekilde:

"Buraya gelmek güzeldi. Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26'sındaki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."

Becao transferi bitti

"Biz antrenörler, çözüm üretmek için antrenörlük yapıyoruz. Rakip maç boyunca bekleyerek, hızlı hücumla, uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Edin Dzeko'nun rahatlayabilmesi için bir tane daha oyuncuyu aldık. Orta sahada bir tane genç oyuncu koyarak rakibe baskı kurduk. Gol geldi. Birkaç tane gol daha olabilirdi. Bizim bir sistemimiz var ama şartlar, oyunun gidişatı, duruma göre çift forvet, üç forvetle de oynayacağız."

"Şimdi bizde Livakovic durumu daha belirsizliğini korumakta. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti."

Gidecekler kalacaklar

"Döndükten sonra tesislerde kalacağız. Kafamızda bazı şeyler var. Bunu raporlayıp yönetime sunacağız."

"Jayden sol bekte fiziksel özellikleri fena bir oyuncu değil. Luan Peres de sol bek oynayabiliyor. Sol stoper de oynayabiliyor. Bugün de onu görmek istedik. Bizim oyunumuzda geriden oyunu kurmak biraz daha yaratıcılığa bağlı. Ferdi sol bekte Jayden ve Peres'ten önde. Hepsi bizim oyuncularımız. Maça ve rakibe göre herkesi değerlendirebiliriz."

10 numara transferi

"Transfer olabilir. Daha transfer dönemi devam ediyor, olabilir. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var. Yönetimle sürekli konuşuyoruz. Duruma göre, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de, zaman içinde yaşayarak göreceğiz. Sadece 10 numara olarak değil, 2 8 numara ile sistemimiz var. Ama maça göre bir tanesi 10 numara da olabilir. Maça göre, duruma göre değişebilir. Kendi planlarımızı yapıyoruz."