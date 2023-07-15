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Beşiktaş'ın hazırlık maçı yarıda kaldı! Futbolcular apar topar sahayı terk etti

Beşiktaş'ın hazırlık maçı yarıda kaldı! Futbolcular apar topar sahayı terk etti

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı atılan patlayıcı maddeler nedeniyle 77. dakikada sona erdi.

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Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlık kampında Almanya'nın Augsburg  takımıyla karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, 42. dakikada Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Augsburg beraberliği Elvis Rexbecaj'ın kayderttiği golle yakaladı.

Karşılaşma sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle 79. dakikada maçın hakemi tarafından sona erdirildi.

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