Beşiktaş'ın hazırlık maçı yarıda kaldı! Futbolcular apar topar sahayı terk etti
Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı atılan patlayıcı maddeler nedeniyle 77. dakikada sona erdi.Abone ol
Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlık kampında Almanya'nın Augsburg takımıyla karşılaştı.
Siyah-beyazlılar, 42. dakikada Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Augsburg beraberliği Elvis Rexbecaj'ın kayderttiği golle yakaladı.
Karşılaşma sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle 79. dakikada maçın hakemi tarafından sona erdirildi.