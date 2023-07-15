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Trabzonspor, Mol Fehervar ile 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor, Mol Fehervar ile 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor, hazırlık maçında Mol Fehervar ile 2-2 berabere kaldı.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Mol Fehervar ile kozlarını paylaştı. 4 golün atıldığı maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor 9. dakikada Maxi Gomez ile öne geçti. Mol Fehervar 37'de Aron, 58'de Kodro ile 2-1 öne geçti.

Bordo-Mavililer 75. dakikada Enis Bardhi'nin attığı harika frikik golüyle skora eşitliği getirdi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

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