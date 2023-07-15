BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  DÜNYA

Beyaz Saray'dan ABD genelinde sıcak hava uyarısı

Beyaz Saray'dan ABD genelinde sıcak hava uyarısı

Beyaz Saray, ABD genelinde sıcak hava dalgasının, milyonlarca kişiyi etkilediğini belirterek, hazırlıklı olma ve güvenli kalma çağrısında bulundu.

Abone ol

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından, ülke genelinde yayılan sıcak hava dalgasıyla ilgili mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Milyonlarca Amerikalı, aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcak hava dalgasının, iklim değişimi nedeniyle yoğunluğunun ve sıklığının arttığını görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Vatandaşlara hava durumunu takip etmeleri çağrısında bulunulan mesajda, hazırlıklı olunması ve güvende kalmak için uygun hareket edilmesi istendi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise özellikle ülkenin batısı ve güneyinde 46 dereceye ulaşabilecek hava sıcaklığının "alt tropikal yüksek basınç artışından" kaynaklandığını, bölgenin ilk kez bu kadar güçlü bir dalgayla karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Dünya ısınıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre, ABD'de her yıl ortalama 700 kişi aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybediyor.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, dünya genelinde kayıtlardaki en sıcak gün olmuştu.

Hava sıcaklıkları, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.

Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Mol Fehervar ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, Mol Fehervar ile 2-2 berabere kaldı
Kuveyt Arap ülkeleri arasında obezitede ilk sırada yer alıyor
Kuveyt Arap ülkeleri arasında obezitede ilk sırada yer alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyiz
FETÖ ile mücadele: Yurt dışındaki okulları Maarif Vakfı aracılığıyla millileştiriliyor
FETÖ ile mücadele: Yurt dışındaki okulları Maarif Vakfı aracılığıyla millileştiriliyor
Gökçeada'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Gökçeada'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
15 Temmuz Demokrasi Müzesi bugün çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı
15 Temmuz Demokrasi Müzesi bugün çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı
Alparslan Erdem eski takımı Fatih Karagümrük'ün başında
Alparslan Erdem eski takımı Fatih Karagümrük'ün başında
Eski Yüreğir Kaymakamı gözaltına alındı
Eski Yüreğir Kaymakamı gözaltına alındı
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu açıkladı
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu açıkladı
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş'ın hazırlık maçı yarıda kaldı! Futbolcular apar topar sahayı terk etti
Beşiktaş'ın hazırlık maçı yarıda kaldı! Futbolcular apar topar sahayı terk etti
Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'un kilit noktalarından TÜRKSAT Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti
Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'un kilit noktalarından TÜRKSAT Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti