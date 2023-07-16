Fenerbahçe'den TFF'ye destek! Galatasaray'dan tepki var

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukları ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Galatasaray, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kurulacağını açıkladığı komisyon hakkında açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, alın terleri ile kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz." paylaşımını yaptı.

Galatasaray, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kurulacağını açıkladığı komisyon hakkında açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

""Türk futbol camiasını kaosa sürüklemek için yeni bir hesap yapılıyor, Hesap bellidir. Bu yıldızlar kirlidir. Yıllarca kabul ettiği şampiyonluk sayılarını yenisini kazanamayınca geçmişe dönüp saydırmaya çalışmak centilmenlikten, spor ahlakından uzak, en önemlisi de Türk futbolunun birçok önemli konusu varken sadece kendisine ayrıcalık arayan, yaratılmaya çalışılan birlik ve beraberlik ortamına dinamit koymaya çalışan bir davranıştır."