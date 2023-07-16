BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den TFF'ye destek! Galatasaray'dan tepki var

Fenerbahçe'den TFF'ye destek! Galatasaray'dan tepki var

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukları ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Galatasaray, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kurulacağını açıkladığı komisyon hakkında açıklama yayınladı.

Abone ol

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, alın terleri ile kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz." paylaşımını yaptı.

Galatasaray, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kurulacağını açıkladığı komisyon hakkında açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

""Türk futbol camiasını kaosa sürüklemek için yeni bir hesap yapılıyor, Hesap bellidir. Bu yıldızlar kirlidir. Yıllarca kabul ettiği şampiyonluk sayılarını yenisini kazanamayınca geçmişe dönüp saydırmaya çalışmak centilmenlikten, spor ahlakından uzak, en önemlisi de Türk futbolunun birçok önemli konusu varken sadece kendisine ayrıcalık arayan, yaratılmaya çalışılan birlik ve beraberlik ortamına dinamit koymaya çalışan bir davranıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
MHK'de yeni dönem: Ahmet İbanoğlu başkan oldu
MHK'de yeni dönem: Ahmet İbanoğlu başkan oldu
Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesi yaşanan korku dolu anları ilk kez anlattı
Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesi yaşanan korku dolu anları ilk kez anlattı
Hande Fırat, 15 Temmuz gecesini ve yaşadıklarını tekrar anlattı
Hande Fırat, 15 Temmuz gecesini ve yaşadıklarını tekrar anlattı
Inter Miami, Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu
Inter Miami, Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu
Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir ile yaşadıklarını anlattı
Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir ile yaşadıklarını anlattı
Bjelica'dan, taraftarın merak ettiği soruya cevap
Bjelica'dan, taraftarın merak ettiği soruya cevap
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Galatasaray Csakvar takımını 4-2'lik skorla mağlup etti
Galatasaray Csakvar takımını 4-2'lik skorla mağlup etti
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi 15 Temmuz'u İsraillilere anlattı
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi 15 Temmuz'u İsraillilere anlattı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit olan kahramanlarımızın aileleriyle buluştu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit olan kahramanlarımızın aileleriyle buluştu
Beyaz Saray'dan ABD genelinde sıcak hava uyarısı
Beyaz Saray'dan ABD genelinde sıcak hava uyarısı
Trabzonspor, Mol Fehervar ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, Mol Fehervar ile 2-2 berabere kaldı