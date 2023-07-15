Bjelica'dan, taraftarın merak ettiği soruya cevap

Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Ferehvar ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Bjelica, transferle ilgili gelen soruya "Bize faydası dokunacak oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Ferehvar maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Nenad Bjelica, "Genel olarak oyuncularımın gösterdiği çalışma ritminden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bütün oyuncularımdan istediklerim bu yönde. Geride yoğun çalışma dönemleri bıraktık. Oyuncular çok özveriyle çalışıyorlar. Kendilerinin en iyisini vermeye çalışıyorlar. Bugünkü maça o açıdan bakabiliriz çünkü hazırlık döneminde oynadığımız bir maç. Bu maçtan çıkarabileceğimiz dersler tabii ki olacak. İyi yaptığımız işler vardı, daha iyi yapacağımız işler vardı. Pozitif yönde çıkarımlarımız var. Bütün idman temposu özelinde herkesin bize vermeye çalıştıklarından çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Takım olarak çok daha iyi olacağız"

Takımın gelişim içerisinde olduğuna vurgu yapan Bjelica, "Her zaman neşeyi idmanlarımıza katmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız bunu yapmaya çalışıyor. Fizik olarak çalışmamız gerektiğini söylemiştim. Oyuncularımız da bunu gayet vermeye çalışıyorlar. Çalıştırdığım takımlar henüz ilk maçlarda çok iyi bir görüntü verirlerse eğer bu aslında idmanlarda eksik kaldığımızı gösterebilir, şu an çok normal bir durum. Oyuncular çok yüksek bir ritimden geçiyor. Vücutlarının biraz yorgun olması beklenebilir ve biraz da istediğimiz bir durum. Bunun üzerine çok çalışacağız. Takım olarak çok daha iyi olacağız. Bugünkü maça baktığınızda hatalarımızın üzerinde duracağız ve düzelteceğiz tabii ki" dedi.

"Fayda göreceğimiz oyuncuları aramıza katmak istiyoruz"

Taraftarın merak ettiği transfer sorusunu da yanıtlayan Nenad Bjelica, açıklamalarına şu cümlelerle son verdi:

"Başkanımız Ertuğrul Bey ve yöneticimiz İbrahim Bey ile hangi oyuncuları transfer edebileceğimize yönelik devamlı görüşme halindeyiz. Diğer takımların yaptığı transferlerle ilgilenmiyoruz. O takımlar ekonomik olarak bizden daha iyi takımlar olabilir. Biz, faydasını görebileceğimiz oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Yeni bir gelişme olduğunda zaten kulübümüz bilgilendirme yapacaktır. Bir gelişme olduğunda haberini vereceğiz. Yarınki maçtan sonra birkaç gün ara vereceğiz, ondan sonra hepsi tekrardan kampa geri gelecek."