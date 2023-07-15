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MHK'de yeni dönem: Ahmet İbanoğlu başkan oldu

MHK'de yeni dönem: Ahmet İbanoğlu başkan oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

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TFF'nin resmi internet sitesinde yer alana açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantının ardından Lale Orta'dan boşalan MHK başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiği belirtildi.

İbanoğlu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri ise şöyle:

Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin

Ahmet İbanoğlu kimdir

Denizli'de doğan Ahmet İbanoğlu, Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürü görevini uzun seneler boyunca yerine getirmiştir. 1981 yılında ise TFF'de görevine başlamıştır.

İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta'nın başkanlığını yaptığı MHK'lerde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev almıştı.

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