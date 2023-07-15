Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir ile yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz gecesi şehit Ömer Halisdemir'e verdiği emirle ihanet girişiminin seyrini değiştiren dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı katıldığı programda yaşadıklarını anlattı.

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Devletin içerisinde yuvalanan FETÖ'cü teröristler, 15 Temmuz 2016'da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye'de yönetime el koymaya kalktı.

Ruhunu bir meczupa teslim edenlerin unuttuğu bir şey vardı. Millet, iradesine sahip çıktı.

Canı pahasına meydanlara inen korkusuz kahramanlar, eli silahlı teröristlerin üzerine yürüdü, tankların önüne yattı ve darbe girişimine izin vermedi.

Zekai Aksakallı verdiği emirle gecenin seyrini değiştirdi

15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren isimlerden birisi de dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı oldu.

Emekli Korgeneral Zekai Aksallı, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin yanı sıra Süleymanşah Türbesi'nin taşındığı Şah Fırat Operasyonu ve Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı gibi birçok kritik görevlerde önemli rol aldı.

Zekai Aksakallı 2020 yılında düzenlenen YAŞ Toplantısı sonrası emekliliğe sevk edildi.

İlk kez yaşananları anlattı

Ömer Halisdemir'e verdiği emirle FETÖ'cü Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmesine izin vermeyen Zekai Aksakallı yıllar sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Habertürk yayınında Kemal Öztürk'ün konuğu oldu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

O gece yaşananları tek tek anlatan Aksakallı, Ömer Halisdemir ile yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Aksakallı, "Ömer'in naaşına yöneldim. Tarif edilmez duygular, duamızı okuduk, alnından öptüm. Tekrar helallik istedim." dedi.

"Durumu Ömer'e kısaca söyledim. 'Keşif yap, durum nedir bana ilet' dedim"

Zekai Aksakallı, o gece Ömer Halisdemir ile yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

Semih Terzi'nin gelişini öğrendikten sonra Ömer Halisdemir'i aradım. Benim o dönem 8 korumam vardı. Ömer Halisdemir de o koruma astsubaylarından biriydi. Ben karargahın dışında iken 24 saat esasına göre bu arkadaşlardan birisi komutanlık karargahında durur, ihtiyaç halinde bizimle iletişim sağlarlar. O günkü makam korumasında Ömer Halisdemir vardı. Ömer'i aradım. Bizim komuta katı diğer bölümlerden bağımsızdır. Durumu Ömer'e kısaca söyledim. 'Keşif yap, durum nedir bana ilet' dedim. Ömer çıktı, 'komutanım harekat merkezine yöneldiler. Çok iyi silahlı tesisatlı adamlarla harekat merkezini emniyete almışlar, bertaraf edilmesi için mi planlama yapacağız' dedi. Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halisdemir ile.

"Baba oğul gibiydik"

Tarif edilmez duygular. Ömer Halisdemir 1997'den beri birlikte çalıştığımız arkadaşımızdı. Baba oğul gibiydik. Tunceli-Bingöl'de terörle mücadele harekatı yaparken 22 yaşında 1997'de katıldı. Özel kuvvetler kursunu bitirmişti. Bitirenleri birliklere birer ikişer tayin ederdik. Ömer de bir arkadaşıyla beraber bizim tabura katıldı. O yıllar terörle mücadele kritik ve yoğun geçen yıllar. Birbirini tanımanın en önemli ortamları. Artık birbirinizin zihin yapısını bile çözüyorsunuz. Yüzlerce çatışmaya girdik bölgede. Çok kritik operasyonlar yaptık.

"Hakkını helal et' dedim"

Bizde kural vardır, ilk gelenleri çatışmalarda ön bölgeye almayız. Bunu sıkı sıkıya tembih ederim. Birgün kritik operasyonda Ömer'i yanımda gördüm. Belki de nadir kızdığım anlardan birisiydi. Şiddetle kızdım. Tim komutanı vardı, Rıza üsteğmen. Rıza'yı aradım 'emrimi dinlemiyor musunuz' diye. Arka plana gönderdik. Çok atılgan ve cesurdu. Emri verdiğinizde tereddüt olmaz, kimse geri dönüp bakmaz. Biz 20 yıl baba oğul gibiydik. O gece dramatik hadiseler yaşandığı gecede 'Ömer' dedim 'Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi'. 20 yıl mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim.

Sonra belki kurtulma umudu olabilir diye bölgeyi tarif ettim. Dedim 'Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi' dedim. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi. Şehit haberini yine birlikte bizim yanımızda olan subaydan aldım. Daha sonra Semih Terzi'nin GATA'ya götürüldüğünü öğrendik.

"Ömer Halisdemir'in kanını muhafaza altına aldık"

Ömer Halisdemir'in kanını muhafaza altına aldık. Adına çeşme yaptırdık. Benim haberim yoktu, basından gördüm Erzincanlı Dursun Ali bu şiiri yazıldı. Bu şiirin tamamı çeşmenin üstüne yazıldı. Annesi Fatma hanım vefat etmemişti. 7 kardeşlerdi. Biz tabii Hasan Hüseyin Amca bize 'sen de bizim evladımızsın' diye sarıldı. Bir ailenin ferdi olarak sıcak diyaloğumuz var. Halen devam ediyor. Elif'in durumunu konuştuk. Ömer'in kızı. Ömer akşam eve giderken sohbet ederdik. 15 Temmuz'dan önce 'Komutanım Elif'in tek hedefi var diş hekimi olmak, akşamları beraber çalışıyoruz' derdi. Hatta 'bir d önem gelme Elif'e yoğunlaş' dedi. Dedi ki, 'O durum ne olursa olsun kazanacaktır' dedi. Elif diş hekimliğini kazandı. Bu sene bitirmek üzere. Söyleyecek çok şey var da sanırım yeterli olur.