Süleyman Özışık'tan muhteşem 15 Temmuz açıklamaları

Hain darbe girişiminin ardından tam 7 yıl geçti. Bu korkunç planı bozan Türk milletinin hikayeleri dünyanın dört bir yanında anlatıldı. Gazeteci Süleyman Özışık da katıldığı bir konferansta 15 Temmuz'da yaşananları kendi gördükleriyle ve tanık olduğu olaylarla dinleyenlere anlatmıştı. O konuşma 15 Temmuz'un yıl dönümünde tekrar hatırlandı.

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Süleyman Özışık 15 Temmuz gecesi yaşananları katıldığı bir konferansta anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son anda canını kurtardığına vurgu yapan Süleyman Özışık'ın anlatımını dinleyenler derinden etkilenmişti.

Gencecik insanların korkmadan kurşunların önüne atladığını anlatan Süleyman Özışık, dünyada son abdestini alıp ölüme bu kadar kolay giden bir başka millet olmadığını ifade etmişti.

Uzun süredir yakalandığı hastalıkla mücadele eden ama kendisini iyi hissettiği her an memleket mücadelesine bir omuz vermek adına bir şeyler üretmeye çalışan Süleyman Özışık'ın 15 Temmuz'a ilişkin yapmış olduğu bu açıklamalar salonda bulunan herkesin gözlerini yaşartmıştı.