Akaryakıta görülmemiş zam! Benzin, motorine 5'er TL, LPG'ye 4 TL zam geldi! Benzin 36 lira oldu

Benzin, motorin ve LPG'de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından artırıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla benzin ve motorine litrede ortalama 5 lira, LPG'de ise 4 lira zam geldi. Benzinin litresi 36 liraya dayandı...

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Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV'ye 5 lira zam geldi...

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları artırıldı. Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak.

Madeni yağlara da zam geldi!

Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi. Söz konusu kararlar Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

ÖTV kaç liradan kaç liraya çıktı?

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2 lira toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınacak.

Bugünden itibaren geçerli

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu. Bu artışların benzin ve motorinde pompa satış fiyatına yansımasın KDV'si ile birlikte 6 lirayı buldu. LPG’deki artış ise 5 lira oldu. Zamlı tarife 16 Temmuz 2023 Pazar gününden (bugün) itibaren geçerli olacak.

Benzin 36 liraya dayandı

Düzenleme öncesinde motorinin litresi İstanbul’da 26,32 lira, Ankara’da 26,80 lira, İzmir’de 26,97 liradan satılıyordu. Benzin litre fiyatı ise dün gelen son zam ile İstanbul’da 28,05 lira, Ankara’da 28,53 lira, İzmir’de 28,63 lira olmuştu.

ÖTV artışından sonra akaryakıt fiyatları gece geç saatlerinse güncellendi. Benzinin litre fiyatı 35,90 liraya, motorin 33,18 liraya yükselirken, otogaz 15.91 lira oldu.