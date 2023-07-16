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Levent Gültekin 'Beni cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi' dedi! Cem Boyner 'tanışmıyoruz bile' dedi

Levent Gültekin 'Beni cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi' dedi! Cem Boyner 'tanışmıyoruz bile' dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili iddiaları sonrası gündemden düşmeyen gazeteci Levent Gültekin, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner için, "Beni Cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi" dedi. Cem Boner, "Kendisiyle tanışmıyoruz bile" diyerek Levent Gültekin'i yalanladı. Levent Gültekin gece yarısı geri adım attı.

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Boyner Holding'in sahibi Cem Boyner, yorumcu ve yazar Levent Gültekin'in 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklamasını yalanladı. Gece saatlerinde açıklama yapan Gültekin ise, Boyner ile telefonda konuştuklarını ve "yanlış anlamaları giderdiklerini" yazdı. 

Levent Gültekin, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner için, "Beni Cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi" demişti. Gazeteci Fatih Altaylı, Boyner'in açıklamayı yalanladığını söyledi. Altaylı'nın açıklamasına göre Boyner, Gültekin için, "Kendisi ile tanışmıyorum bile" dedi.

Gültekin'le hayatımda hiç konuşmadım

Altaylı, Boyner'in, "Levent Gültekin'le hayatımda hiç konuşmadım, karşı karşıya gelmedim. Kendisi ile tanışmıyorum bile" dediğini aktardı. Gültekin ise gece saatlerinde Twitter hesabından açıklama yaptı.

Boyner'le telefonda konuştuğunu söyleyen Gültekin, "yanlış anlamaları giderdiklerini" yazdı. Gültekin, "Cem Bey ile telefonda konuştuk, yanlış anlaşılmaları giderdik. Bu kişisel konunun bu kadar tartışılması anlamsız" dedi. 

Levent Gültekin ne demişti?

  Gültekin, 2018'de cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı sürece ilişkin, "Gaza geldim. Başta Prof. Dr. Üstün Ergüder olmak üzere pek çok akademisyen, eski siyasetçi, Cem Boyner başta olmak üzere bazı işadamları, aklınıza gelebilecek 40-50 kişi ‘Aday ol. Sen girersen muhafazakâr mahalleden en az 2-3 puan oy alırsın. Seçim 2. tura kalır. Bir şans olur’ dediler. Çocuk gibi onların gazına geldim ve ‘adayım’ dedim. Dediğim anda hepsi toz oldu. Çok haklısınız. Bu büyük hataydı ama egodan değil, onların gazıyla oldu. En büyük hatamdır” demişti.

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