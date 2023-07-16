BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
HABER /  EKONOMİ

EPDK tarafından YEKDEM maliyeti revize edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EPDK tarafından YEKDEM maliyeti revize edildi

Temmuz ayı ve sonrası için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti güncellendi.

Abone ol

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında, bu yılın temmuz ayı ve sonrası için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti revize edildi.

Temmuz ayı için öngörülen söz konusu maliyet megavatsaat başına 186 lira 33 kuruş, ağustos için 143 lira 58 kuruş, eylül için 196 lira 97 kuruş, ekim için 220 lira 22 kuruş, kasım için 205 lira 80 kuruş, aralık için de 159 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

EPDK'nin Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri İçin Güvenlik Analiz ve Test Usul ve Esasları da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, enerji sisteminde kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinde yetkisiz erişim elde edilmesine veya hassas bilgilere ulaşılmasına ve sistem sürekliliğinin aksamasına neden olabilecek güvenlik açıkları tespit edilip giderilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak!
TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak!
Mayıs ayında 1503 yatırım teşvik belgesi verildi
Mayıs ayında 1503 yatırım teşvik belgesi verildi
Ahmet Davutoğlu'ndan zam tepkisi: Yazıklar olsun...
Ahmet Davutoğlu'ndan zam tepkisi: Yazıklar olsun...
Levent Gültekin 'Beni cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi' dedi! Cem Boyner 'tanışmıyoruz bile' dedi
Levent Gültekin 'Beni cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi' dedi! Cem Boyner 'tanışmıyoruz bile' dedi
Korkunç olay klima patladı! 1 kişi hayatını kaybetti
Korkunç olay klima patladı! 1 kişi hayatını kaybetti
Menzil haberlerinde neler oluyor? Ahmet Hakan, Menzil haberlerindeki temel sorunları yazdı
Menzil haberlerinde neler oluyor? Ahmet Hakan, Menzil haberlerindeki temel sorunları yazdı
Belediye Başkanı 15 Temmuz etkinliğinde kürsüde kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Belediye Başkanı 15 Temmuz etkinliğinde kürsüde kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Fenerbahçe gece yarısı Ajax'ın yıldızı Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi! İşte Tadic'in alacağı para
Fenerbahçe gece yarısı Ajax'ın yıldızı Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi! İşte Tadic'in alacağı para
Akaryakıta görülmemiş zam! Benzin, motorine 5'er TL, LPG'ye 4 TL zam geldi! Benzin 34 lira oldu
Akaryakıta görülmemiş zam! Benzin, motorine 5'er TL, LPG'ye 4 TL zam geldi! Benzin 34 lira oldu
Süleyman Özışık'tan muhteşem 15 Temmuz açıklamaları
Süleyman Özışık'tan muhteşem 15 Temmuz açıklamaları
Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı!
Fenerbahçe'den TFF'ye destek! Galatasaray'dan tepki var
Fenerbahçe'den TFF'ye destek! Galatasaray'dan tepki var