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TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak!

TİGEM, 66 baş safkan Arap koşu tayı satacak!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 66 baş safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

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İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı, açık artırma usulüyle teker teker yapılacak.

Karacabey Tarım İşletmesine ait 31 baş, Anadolu Tarım İşletmesine ait 16 baş ve Sultansuyu Tarım İşletmesine ait 19 baş olmak üzere toplam 66 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.

İhale 25 Temmuz saat 13.00'da Karacabey Atçılık Tesisleri'nde yapılacak.

İhale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde görülebilecek.

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