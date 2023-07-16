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AK Partili Metin Külük'ten 5 liralık benzin ve motorin zammı tepkisi: 15 Temmuz'da kirli bir operasyon

AK Partili Metin Külük'ten 5 liralık benzin ve motorin zammı tepkisi: 15 Temmuz'da kirli bir operasyon

Gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla benzin ve motorine 5'er TL, LPG'ye 4 TL zam geldi. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, benzin ve motorin zammına tepki gösterip, "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlendi. Bu zamla benzin 34 lira, motorin 32 lira, LPG de 16 lira oldu. Zamlara en dikkat çeken tepki AK Parti'li Metin Külünk'ten geldi. 

Kim yaptıysa hemen görevden alınmalı

Gece yarası gelen tarihi zamma tepki gösteren AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk. bugüne kadar görülmemiş orandaki zammın tarihin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesine dikkat çekerek "15 Temmuz selaları okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı." dedi.

Kirli bir operasyona benziyor

Metin Külünk, kişisel Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:  "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine de hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor."

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