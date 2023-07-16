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Jandarma, Uludağ'da muhtemel orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Jandarma, Uludağ'da muhtemel orman yangınlarına karşı devriyeye başladı

 Bursa Uludağ'da jandarma ekipleri, olası orman yangınlarına karşı devriyeye başladı. Ormanların içi ve çevresinde olası orman yangınlarına karşı dron ile bölge inceleniyor.

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Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları sonrasında başta Uludağ Milli Parkı olmak üzere Bursa genelinde denetimler artırıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma timleri, Uludağ Milli Parklarda nöbet tutup, devriye geziyor. Tam teçhizatlı ekipler, bölgeden geçen araçları da durdurup kimlik kontrolü yapıyor.

Sıcak havalardan kaçarak Uludağ'da piknik yapan vatandaşlar uyarılırken, ormanların içi ve çevresinde olası orman yangınlarına karşı dron ile bölge inceleniyor.

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