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TFF, 1959 öncesi için özel bir komisyon kuruyor kabul edilirse kimin kaç şampiyonluğu olacak

TFF, 1959 öncesi için özel bir komisyon kuruyor kabul edilirse kimin kaç şampiyonluğu olacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılından önceki şampiyonlukların değerlendirilmesi için özel bir komisyon kurulacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Galatasaray yönetimi TFF'ye büyük tepki gösterdi. Kabul edilirse Fenerbahçe 5 yıldızlı formaya kavuşurken Galatasaray 4 yıldızda kalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, federasyonun 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararının Türk futbol camiasını bulandırma ve kaosa sürükleme niyeti taşıdığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusuyla ilgili kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, federasyonun komisyon kurma kararına ilişkin duyurusunun kendilerince dikkatle takip edildiği belirtildi.

Federasyona konuyla ilgili 6 Mart 2021'de başvuruda bulunulduğu hatırlatılarak, geçen zamanda sürecin takip edildiği vurgulandı.

Kabul edilirse kimin kaç şampiyonluğu olacak?

Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılına kadar takımların elde ettiği şampiyonluk sayıları şöyle:

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1

Süper Lig'de her 5 şampiyonluk için 1 yıldız verilir. Bu durumda, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması halinde 3 büyüklerin yıldız sayıları şöyle olacak:

Fenerbahçe

Şampiyonluk sayısı: 28

Yıldız sayısı: 5

Galatasaray

Şampiyonluk sayısı: 24

Yıldız sayısı: 4

Beşiktaş

Şampiyonluk sayısı: 23

Yıldız sayısı: 4

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