Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 gün sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 3 gün sürecek Körfez ülkeleri turuna çıkıyor. Erdoğan sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 3 gün sürecek Körfez ülkeleri turuna çıkacak. NTV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Kral Selman bin-Abdülaziz ile görüşecek, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu’na katılacak.

Öncelikli gündem ekonomik ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz'da ise önce Katar'da sonrasında da Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak. Körfez turunun öncelikli gündem maddesi ekonomik ilişkiler.

Erdoğan’ın sağlık, enerji ve savunma sanayii gibi çeşitli alanlarda iş birliği konularını ele alması bekleniyor.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bölgeye giderek bir dizi temasta bulunmuştu.