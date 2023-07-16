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PKK'nın sözde Avaşin yöneticisi Bilal Onat etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
PKK'nın sözde Avaşin yöneticisi Bilal Onat etkisiz hale getirildi

Türk komandoları, hava destekli operasyonla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi terörist Bilal Onat'ı etkisiz hale getirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi.

Bölgeye yönelik hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden birinin "Devrim Garzan" kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise "Sidar Amed" kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

Teröristlerden Onat'ın terör örgütü PKK’nın sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel, saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.

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