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Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini bitirdi

Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini bitirdi

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Dusan Tadic transferinin ardından iki imzaya daha hazırlanıyor. Rodrigo Becao transferini açıklaması an meselesi olan sarı lacivertli kulüp, kaleci Dominik Livakovic'i de bitirme noktasına geldi.

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Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in transferi konusunda kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.

Oyuncuyla da el sıkışan sarı lacivertli takımın, transferi resmen duyurmak için evrak işlerinin bitmesini beklediği kaydedildi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Livakovic transferi için Zagreb'e 9 milyon euro ödeyecek.

Taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Livakovic, Instagram'dan Zadar Havalimanı'nda olduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda sarı-lacivert kalpler ve kum saati olması, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Livakovic bu paylaşımı kısa süre sonra sildi.

Altay Bayındır gözden çıkarıldı

2019-20 sezonunda Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertli takımda gözden çıkarıldığı konuşulan milli futbolcuya Fransa'dan Monaco ve Hollanda'dan Ajax'ın talip olduğu kaydedildi.

Ayrılmak istiyor

Başarılı file bekçisi geçtiğimiz sezonun son bölümünde sakatlığından dolayı forma giyememişti. Fenerbahçe'nin yabancı bir kaleci transferi yapmak istemesinden dolayı Altay Bayındır'ın takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. (Hürriyet)

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