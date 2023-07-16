Giresun'da otomobil ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

GİRESUN'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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Giresun'da Tuncay Kömürcü yönetimindeki otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yılmaz Bayrak'ın kullandığı minibüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kömürcü hayatını kaybetti.

Her iki araçta yaralanan Yılmaz, Zümra, Berra, Latife ve Ömer Asaf Bayrak, Doğanay, Kader ve Sevim Yılmaz, Afitap Bilek ile Nazire Latifoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kader Yılmaz dışındakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.