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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

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Çambel Mahallesi TOKİ Konutları mevkisindeki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ve 15 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çam ağaçlarının da olduğu yaklaşık 1 hektarlık bölgede etkili olan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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