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Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı!

Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı!

Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 6 gün boyunca trafik "her iki yönde" kontrollü olarak devam edecek

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşakları arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu güzergahta trafiğin 21 Temmuz saat 17.00'ye kadar "her iki yönde" kontrollü devam edeceğini bildirdi.

KGM'nin açıklamasında, söz konusu çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı dikkate alınarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu yolculuk yapmalarının hedeflendiğine işaret edildi.

"Çalışmalar, Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 kilometresi. 12+270-kilometresi: 15+150 arası Ankara istikametinde devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yolun tamamen trafiğe açılışı için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğu bildirildi.

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