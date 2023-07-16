Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için kurulacak komisyon kararına sert tepki gösterdi: Bu zamana kadar inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırırmış.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesi şampiyonlukları için kurulacak komisyon kararını değerlendiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugüne kadar hiçbir federasyonun aklına gelmemiş mi? Daha önce bu şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilmiyordu? 50 sene sonra eski defterleri karıştırıyorlar. İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış. TFF'nin kararının yanlış olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Transfer konusunda son derece titiziz. Uçak sayısını söylemek istemiyorum. Transfer sezonu devam ediyor." diyen Özbek, bu sene de şampiyonluğun en büyük adayının Galatasaray olduğunu belirtti.