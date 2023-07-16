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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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